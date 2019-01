Einbrecher sitzt jetzt hinter Gittern

In mindestens drei weiteren Fällen stahl der Angeklagte aus Gärten von Einfamilienhäusern Fahrräder. Kurz darauf klickten die Handschellen. Und schon 2013 soll er am Raub von Kupferkabeln beteiligt gewesen sein. Im Prozess in Eisenstadt gab der Beschuldigte zwar den Einbruch in die Kegelbahn zu, bestritt die anderen Vorwürfe aber. Das Urteil: 18 Monate, davon sechs unbedingt.