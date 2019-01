50.000 Zigaretten am Bahnhof Simmering entdeckt

Zwei herrenlose Reisekoffer haben am späten Mittwochabend am Bahnhof Simmering in Wien für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Der Sicherheitsdienst der ÖBB hatte nach dem verdächtigen Fund Alarm geschlagen. Als die Experten die Koffer genauer unter die Lupe nahmen, staunten sie über den Inhalt der beiden Gepäcksstücke nicht schlecht …