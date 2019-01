Schwangere Meghan auf „wilden“ Animal-Print-Heels

Bisher war in Großbritannien besonders Premiereministerin Theresa May für ihre Vorliebe für ausgefallenes Schuhwerk bekannt. Jetzt bekommt die Politikerin aber Konkurrenz aus dem britischen Königshaus: Die bereits im letzten Schwangershaftsdrittel befindliche Herzogin Meghan stöckelte zu ihrem ersten Termin als Schirmherrin der Frauenorganisation Smart Works in auffälligen Kuhprint-High-Heels des Designers Gianvito Rossi.