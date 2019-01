Erst Zuckerln verteilt, dann „Wutanfall“ von Trump

Trump will vor Ort für Mauer werben

Am Donnerstag reist Trump selbst an die mexikanische Grenze, wo er erneut für seine Mauer werben will. Tatsächlich nahm in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Zahl der zentralamerikanischen Migrantenfamilien stark zu. Die US-Grenzschützer sind mit der Situation überfordert, es fehlt etwa an geeigneten Unterkünften. Insgesamt ist die Zahl der illegal ins Land strebenden Migranten im Vergleich zu früheren Jahrzehnten jedoch deutlich gesunken.