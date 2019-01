Trump: Demokraten sind schuld, aber kein Notstand

Trump hat gedroht, bei dem Thema hart zu bleiben und den sogenannten Shutdown der Regierungsstellen notfalls über Jahre durchzuziehen. Am Mittwoch will er republikanische Senatoren treffen, am Donnerstag in die Grenzregion reisen. Zuletzt hatte der US-Präsident sogar erwogen, den nationalen Notstand auszurufen. So könnte er an alternative Finanzierungsmöglichkeiten für die Mauer kommen. In seiner viel beachteten und von allen großen TV-Sendern ausgestrahlten Rede erwähnte Trump diese Option dann nicht.