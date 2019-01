Feuerteufel schlägt in Klagenfurt schon wieder zu

Die unheimliche Brandserie in Klagenfurt geht weiter: Zum achten Mal in dieser Woche hat ein unbekannter Feuerteufel einen Brand in der Landeshauptstadt gelegt. Am Mittwochabend mussten die Feuerwehren zu zwei weiteren Einsätzen bei einer Müllinsel ausrücken. Beide Brände wurden von einem 21-jährigen Mann entdeckt. Am Donnerstag dann brannte ein Gartenhaus aus Holz ab.