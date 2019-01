Höchste Lawinenwarnstufe: Schneewalze rollt weiter

Die Schneewalze rollt weiter und sorgt nun in immer mehr Regionen dafür, dass die höchstmögliche Lawinenwarnstufe ausgerufen wird. Den Anfang machte am Dienstagabend die Steiermark, wo nun in den nördlichen Bergregionen „sehr große“ Gefahr herrscht. Auch in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich gilt ab Mittwoch Warnstufe 5.