Zivilschutz schlägt Wetteralarm: Vorräte anlegen!

Die angespannte Lawinensituation in weiten Teilen des Landes und die vorausgesagten weiteren Schneefälle haben den Zivilschutzverband am Dienstag zu einer eindringlichen Warnung veranlasst: Vorsicht und Vorsorge seien angebracht, man solle sich mit Essen und Trinken für mindestens eine Woche im Voraus eindecken. Wer im Freien Warnungen ignoriert und sich in ungesicherte Bereiche begibt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch die Einsatzkräfte, die zu Hilfe eilen müssen, erinnerte der Zivilschutz an eine Selbstverständlichkeit. Zudem wurde am Dienstagabend erstmals die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen.