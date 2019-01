Sexattacke in Stiegenhaus: Bislang kein Geständnis

„Der Tatverdächtige hat sich nicht geständig gezeigt. Er ist in eine Justizanstalt überstellt worden“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Dienstag. Der 36-Jährige wird verdächtigt, am 11. November eine 26-Jährige im Stiegenhaus an ihrer Wohnadresse in der Neilreichgasse überfallen zu haben. Die Frau schrie und wehrte sich heftig, bis der Mann von ihr abließ und flüchtete.