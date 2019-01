Wien: Dreifache Mutter spurlos verschwunden

In einem Albtraum gefangen fühlt sich Alexander T. seit einer Woche. Denn seine geliebte Frau verschwand am 30. Dezember 2018 spurlos. Seither fragen die drei Kinder (2, 5, 7) ununterbrochen, wo denn die Mama ist. „Melanie ist am Nachmittag spazieren gegangen. Sie hat ihre Handtasche dagelassen, nur ihr Handy und fünf Euro mitgenommen“, schildert T. der „Krone“.