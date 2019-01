Amokfahrer von Bottrop kommt in U-Haft

Nach einem Anschlag mit einem Auto in Deutschland ist ein Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes gegen einen 50-jährigen Mann erlassen worden. Der Amokfahrer kommt nun in U-Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Der Mann soll seinen Wagen in der Silvesternacht in Bottrop und in Essen bewusst mehrfach auf feiernde Menschen gelenkt haben.