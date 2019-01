Fußgänger niedergemäht, „um Ausländer zu töten“

Neujahrsschock bei unseren deutschen Nachbarn: Ein 50-Jähriger hat im Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Silvesternacht sein Auto gezielt in eine Fußgängergruppe, unter ihnen Syrer und Afghanen, gesteuert und dabei mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Von Beginn an gingen die Behörden von einem gezielten fremdenfeindlichen Anschlag aus, am Nachmittag bestätigte Landes-Innenminister Herbert Reul den Verdacht: Der Mann, ein Deutscher aus Essen, „hatte die klare Absicht, Ausländer zu töten“. Der Fall müsse „sehr ernst genommen werden“, es werde mit Hochdruck ermittelt.