Angriff in Neujahrsnacht: Bub erlitt Knöchelbruch

Auf dem Weg zum Leopoldinentempel im Schlosspark sei er dann ein weiteres Mal angegriffen worden, so der Jugendliche. Ob es sich dabei um denselben Täter gehandelt hatte, konnte der Bursche im „Krone“-Gespräch nicht mit Sicherheit sagen. Erneut sei er getreten worden, ehe der Angreifer unerkannt flüchtete, berichtete der Jugendliche geschockt, aber dennoch gefasst. „Beim Ausgang hab ich dann die Rettung verständigt“, so der 17-Jährige. Er musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden, Ärzte stellten einen Knöchelbruch am rechten Fuß des Teenagers fest - mit einem Gips musste der Jugendliche ins neue Jahr starten.