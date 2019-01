EU-Armee? „Österreich wird da nicht dabei sein“

„Das, was passiert ist, ist eine Bestätigung meiner Position“, so Kunasek zur Verzögerung des Frontex-Ausbaus. Zu Beginn habe es in der EU kritische Stimmen zum Modell des Assistenzeinsatzes gegeben. Österreich habe das aber gut darstellen können. „Es ist einiges gelungen, auch wenn die große Frage des Grenzschutzes nach wie vor ungelöst ist“, so der Minister.