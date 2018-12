KUK-Pflegeteam mit einer langen Leidensgeschichte

Interview mit Dr. Heinz Brock

„OÖ-Krone“: Parallele Not-OPs konnten nur mit Hilfe aus dem Med Campus III gegenüber bewältigt werden. Mit der Darstellung dieser Nacht wird der Ruf nach mehr Personal untermauert.

Heinz Brock: Nach so einer Nacht hätte man sich früher gegenseitig auf die Schultern geklopft und gesagt, super, was wir zusammengebracht haben. Und jetzt verfällt mancher in einen Jammer, was denn da alles Schlimmes passiert ist. Doch es ist toll, was die Leute medizinisch und pflegerisch zusammengebracht haben.