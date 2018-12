Bundeswehr prüft Anwerbung von EU-Ausländern

CDU-Politiker: „Nicht die Lösung für unser Personalproblem“

Neben Kritik aus dem EU-Ausland herrscht auch in der CDU, der Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen entstammt, große Skepsis. Der Verteidigungsexperte Henning Otte betonte am Freitag gegenüber „Zeit Online“, in erster Linie würden deutsche Staatsbürger benötigt. „Soldat ist kein Beruf wie jeder andere. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Deutsche für den Dienst in der eigenen Truppe zu gewinnen, muss die Attraktivität der Bundeswehr weiter erhöht werden. Es mag Einzelfälle geben, in denen ein EU-Ausländer eine dringend benötigte Spezialfähigkeit sinnvoll in die Truppe einbringen kann. Aber das ist keine Lösung für unser Personalproblem“, so Otte.