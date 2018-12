USA wollen „nicht mehr der Weltpolizist sein“

US-Präsident Donald Trump hat kurz nach Weihnachten nicht nur mit seinem bisher einzigen Besuch bei US-Kampftruppen im Ausland überrascht, sondern nun auch einen radikalen Kurswechsel angekündigt: Die USA „können nicht mehr der Weltpolizist sein“, sagte Trump am Stefanitag in einer Rede vor US-Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt westlich der irakischen Hauptstadt Bagdad. Damit will er offenbar den umstrittenen Plan zum Abzug der US-Truppen in Syrien rechtfertigen.