Protest gegen Syrien-Abzug: Pentagon-Chef tritt ab

Auch Teilabzug aus Afghanistan?

Unterdessen plant Trump offenbar auch eine deutliche Reduzierung der US-Truppen in Afghanistan. Mehr als 5000 der 14.000 US-Soldaten dort könnten in ihre Heimat zurückkehren, wie Insider US-Medien verrieten. Demnach sehe es so aus, als ob Trump jegliche Geduld in Bezug auf die US-Präsenz in Afghanistan verloren habe. Erst am Mittwoch habe er im privaten Kreis die Frage aufgeworfen, warum die Truppen nach so vielen Jahren noch immer dort seien.