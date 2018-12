Semmering startet nach Nackt-Plakat und Regen!

Nächste Rennen in Österreich

Von den kommenden sieben Rennen finden gleich fünf (2 Semmering, 1 Flachau, 2 St. Anton) in Österreich statt. Zwar gehen fünf der sieben Podestplätze sowie beide Siege auf das Konto der Speed-Damen, bei den ÖSV-Technikerinnen haben aber Stephanie Brunner im Riesentorlauf (Killington) und Bernadette Schild im Slalom (Levi) als jeweils Dritte ebenfalls schon Top-Drei-Ränge geholt. Die beiden sind auch am Semmering die großen ÖSV-Hoffnungen und haben zuletzt in Courchevel durch starke Halbzeit-Platzierungen bewiesen, dass sie in Form sind. Im Slalom hat man zudem mit Katharina Liensberger (im Bid unten) hinter Schild ein Ass im Ärmel, das immer stärker wird.