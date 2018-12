Lindsey Vonn postet Video mit Weihnachtsgeschenken

Intime Einblicke in das Leben der Ski-Queen bietet dieses Weihnachtsvideo: Lindsey präsentiert sich in Feierstimmung an ihrem ersten gemeinsamen Weihnachten mit ihrem Freund, dem Eishockeyspieler PK Subban. Auch die Übergabe der Geschenke wurde für das Internet festgehalten. Warum? Das weiß wohl nur der Superstar selbst.