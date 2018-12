Vulkan Ätna auf Sizilien wieder ausgebrochen

Der Vulkan Ätna auf Sizilien ist nach mehr als einem Jahr am Montag erneut ausgebrochen. „Der Ausbruch ereignete sich an der Seite des Ätna“, sagte der Vulkanologe Boris Behncke vom vulkanologischen Institut Italiens (INGV). Es handle sich um den „ersten seitlichen Ausbruch seit mehr als zehn Jahren, aber es scheint nicht gefährlich zu sein“, fügte er hinzu. In der Nacht auf Dienstag wurden Dutzende Erdstöße gemeldet, der stärkste erreichte um 20.26 Uhr am Montag eine Stärke 4 auf der Richterskala.