Faustgroßer Stein verfehlt Passant um Haaresbreite

Als der Stein auf dem Boden aufprallte, wurde er wieder in die Luft katapultiert und hinterließ ein Loch im Asphalt. „Nicht auszudenken, wenn er mich getroffen hätte, dann würde ich jetzt am Boden liegen“, so der geschockte Fußgänger, der am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr wohl einen aufmerksamen Schutzengel hatte.