Experten geben Vorstoß von Strache keine Chance

Nichts war es mit der Weihnachtsruhe rund um den letzten Ministerrat dieses Jahres, da half auch der im Anschluss an die Sitzung geplante „Umtrunk“ nichts. Denn am Vorabend der letzten offiziellen türkis-blauen Zusammenkunft dieses Jahres wagte Vizekanzler Strache einen heiklen Vorstoß: Im Streit um türkische Doppelpässe reagierte er auf die blaue Niederlage vor dem Verfassungsgerichtshof mit der Forderung nach einem Einwanderungsstopp für Türken. Dieser soll so lange bestehen, bis eine Zusammenarbeit mit türkischen Behörden möglich ist.