„Keine neuen Staatsbürgerschaften für Türken“

Auch ÖVP will Aussetzung prüfen

Die ÖVP signalisierte noch am Dienstabend ebenfalls Interesse an einer möglichen Aussetzung der Staatsbürgerschaftsverleihung an Türken. Die Prüfung auch dieser Option sei Wunsch der Bundesregierung, hieß es dazu. „Die Regierung war sich in der heutigen Koordinierungssitzung einig, dass Innenminister Herbert Kickl den Auftrag hat, das Thema zu lösen, das durch das VfGh-Erkenntnis entstanden ist“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Büro von ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel. „Es sind nun alle rechtlichen Optionen unter Einbeziehung der Bundesländer zu prüfen, das kann auch eine Aussetzung der Verleihung der Ö-Staatsbürgerschaft sein.“