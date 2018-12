Amazon könnte Alexa-Mikrowelle nach Europa bringen

Dessen ungeachtet dürften in der zweiten Jahreshälfte 2019 auch diverse Hausgeräte anderer Hersteller mit Alexa-Sprachsteuerung in den Handel kommen. Amazon bietet dafür einen Einbau-Chip an. Mit Herstellern werde bereits an der Integration gearbeitet, so Limp. Sie könnten dabei auch eigene Weck-Wörter statt „Alexa“ verwenden.