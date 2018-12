Vor Vierschanzentournee: Nachhilfe auf WM-Schanzen

Österreichs Adler stecken nach der Pleite im letzten Weltcup vor der Tournee die Köpfe nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil. „Ich freue mich auf das Training am Bergisel. Wenn ich da ein, zwei Meter finde, bin ich gut aufgestellt“, sagt Stefan Kraft. Der Doppel-Weltmeister war am Sonntag in Engelberg als Zwölfter bester ÖSV-Springer. Der dreitägige Lehrgang vor Weihnachten steht schon länger im Terminplan. Das jetzige Training in Innsbruck und in Seefeld soll ein Vorteil bei der kommenden Heim-WM sein.