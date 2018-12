Polizistin rettet zwei Leben an nur einem Tag

Radler reanimiert

Auf dem Heimweg vom anstrengenden Nachtdienst um 7 Uhr Früh sah sie dann am Straßenrand in Linz-Urfahr einen bewusstlosen Radler auf dem Gehsteig liegen. Der Mann hatte einen Herzstillstand erlitten, Sabine Aichinger reanimierte ihn - rettete so sein Leben. Die zweite Heldentat in nur einer Nacht!