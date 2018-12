„AK oder ÖGB: Eines von beiden ist überflüssig“

Teilweise zeigt man sich enttäuscht von der Strategie der Regierungsparteien: „Schade, dass die einen Rückzieher machen. Hätte mir gerne die paar unnötigen Hunderter erspart“, lautet der Kommentar von Blauburger zur Causa. Auch AxisOfEvil bemängelt dieses Vorgehen und zieht diesbezüglich Parallelen zur allgemeinen Arbeit der Koalition: „Trotz der in vielen Bereichen gute Arbeit dieser Regierung, wird eine Sache immer deutlicher: 1. Die ÖVP spielt ihrem großen Herrn und Meister wie erwartet in die Hände: Wirtschaft/Konzerne/Arbeitgeber. 2. Die FPÖ fällt immer wieder um, setzt Wahlversprechen nicht um - sie nennen es Kompromisse. Das, was vor der Wahl unglaublich wichtig war und zur Koalitionsbedingung erklärt wurde, ist heute wurscht. Wähler, die genau hinsehen und die Regierung an ihren Taten messen, werden bei den nächsten Wahlen ihre Konsequenzen ziehen.“