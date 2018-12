Attacke auf Arbeiterkammer vorerst abgeblasen

Lange Zeit war das Aus für Kammer-Pflichtmitgliedschaften eine Koalitionsbedingung für die FPÖ, letzthin einigte man sich im Regierungspakt auf einen Kompromiss: Arbeiterkammer & Co. müssen Konzepte vorlegen, wie sie ihre Beiträge senken und ihre Leistungen ausbauen. Tun sie das bis 30. Juni 2018 nicht, so ein Passus im Koalitionspakt, kürzt die Regierung via Gesetz die Beiträge der Mitglieder. Die rote AK legte zwar im Sommer ein Konzept vor - allerdings demonstrativ ohne Einsparungen.