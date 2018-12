Top in Form auf die Piste

Der Winterurlaub steht vor der Tür, höchste Zeit, den Körper noch rechtzeitig skifit zu machen. So senken Sie das Unfallrisiko, reduzieren Muskelkater und halten beim Skifahren länger durch. In jedem Fall bedarf es eines Ausdauertrainings, um Herz, Kreislauf und Muskeln vorzubereiten. Also hinauf auf den Fahrradergometer oder kleine Laufrunden dreimal wöchentlich einplanen.