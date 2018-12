Freche Autodiebe schlugen 2x am gleichen Ort zu

Verdächtig kam einem Burgenländer ein Mann vor, der in Wallern scheinbar ziellos herumlief. Der 57-Jährige sprach den Fremden an. Dieser erklärte ihm, eine Autopanne gehabt zu haben. Doch tatsächlich handelte es sich bei dem Unbekannten um einen Kriminellen. Er war mit einem gestohlenen Wagen nach Österreich gekommen und hatte diesen abgestellt. Vermutlich über Nacht entwendete er dann den Kleintransporter des 57-Jährigen und flüchtete. Das Opfer bemerkte den Diebstahl am nächsten Morgen und erstattete Anzeige.