Superstar Cher kommt in die Wiener Stadthalle

Eine ganz große Legende will es noch einmal wissen: Mit ihrer „Here We Go Again“-Tour kommt die fantastische Sängerin Cher nach 15 Jahren endlich wieder nach Europa. Am 7. Oktober feiert sie ihr Live-Comeback in der Wiener Stadthalle. Nach Erfolgen auf der Kinoleinwand im „Mamma Mia!“-Sequel, einem eigenen Broadway-Musical und der Auszeichnung für ihr Lebenswerk mit dem Kennedy-Preis krönt sie ihre Karriere nun mit einem weiteren Hitfeuerwerk auf der Bühne.