„Leute merken, wenn du auf sie eingestellt bist“

Conny Bischofberger hat es schon mit den ganz Großen im österreichischen Journalismus zu tun gehabt - ihre offene, warmherzige Art verschafft ihr prompt einen sympathischen Zugang in Interviewsituationen. Erinnerungen hat sie vor allem an Niki Lauda, der trotz eines eng getakteten Terminkalenders immer präzise und humorvoll agiert hat. Im Gespräch gibt sie aber auch Einblick in ihre Tätigkeit. Am Mittwoch reift meist der Gedanke heran, wer der Mensch ist, über den Österreich die ganze Woche spricht. Auch wenn es manchmal härtere Arbeitstage gibt, ist sich Bischofberger sicher: „Ich bin jeden Tag dankbar für meinen Beruf.“