Nach Disco-Drama: Weitere Attacken mit Reizgas

Nach der Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek nahe Ancona, die angeblich von Reizgas ausgelöst wurde, sind am Montag in Italien weitere Pfefferspray-Attacken gemeldet worden. In einer Schule in der lombardischen Stadt Pavia wurde Pfefferspray vor Beginn der Sportstunde gesprüht, 30 Schüler mussten ärztlich behandelt werden. Und in einer Disco nahe Como kam es ebenfalls zu einem Zwischenfall. Die Polizei ermittelt.