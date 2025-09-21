Vorwurf der Schikane: Bildungsdirektion prüft

Regierung schnürt Paket gegen Sozialbetrug
Schüler einer Grazer Berufsschule erheben schwere Vorwürfe gegen einen Lehrer: Statt fairer Wissensvermittlung gebe es Einschüchterung, Demütigung und willkürliche Noten. Beschwerden laufen seit Jahren ins Leere – nun schaltet sich die Bildungsdirektion ein und verspricht eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe.
So hatten sich die Schüler ihre Zeit an der Berufsschule wohl nicht vorgestellt. Statt fundierter Wissensvermittlung gibt es für die Besucher einer Einrichtung in Graz nur Schelte und Schikane.
