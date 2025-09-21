Sexueller Übergriff: Ex-Fußballtrainer vor Gericht

Angeklagter gilt als geheilt

Der 43-Jährige, der fünf überwiegend einschlägige Vorstrafen hat, wollte bislang keine Aussage machen. Er befindet sich seit mehreren Jahren in einem forensisch-therapeutischen Zentrum in der Justizanstalt Karlau. Er steht laut Gutachten unter dem Einfluss einer schwerwiegenden psychischen Störung in Form der Pädosexualität. Allerdings gilt er inzwischen als geheilt. Der Prozess geht am Dienstag in Graz über die Bühne.