Klartext von Herzog: „Die absolute Qualität fehlt“

Andreas Herzog hat sich am Rande des Gigerl-Fests mit der „Krone“ über den Weg des ÖFB-Teams zur WM 2026, die Performance von Rapid und die Schwächen österreichischer Klubs im internationalen Vergleich unterhalten. Auch eine kleine Spitze lässt er sich nicht verkneifen. Oben sehen Sie das ganze Interview.