„Valentino“ zahlt den Preis für falsche Tierliebe

Wiener Wildtierservice großartig

„Gerade in Wien, wo es durch das Wildtierservice der MA 49 großartige Hilfe gibt - um die uns der gesamte deutschsprachige Raum beneidet - ist es nicht nachvollziehbar, wenn man als Laie selbst handelt“ zeigt sich auch Wiens Tierschutzombudsfrau Eva Persy betroffen.

Aus der vermeintlichen Zuneigung zu dem putzigen Eichhörnchen wurde letztendlich Tierquälerei – und dies wird der Verein Freunde der Tierecke der „Krone“ auch zur Anzeige bringen. Es darf nicht sein, dass herzige Fotos und vollkommene Unwissenheit dazu führen, dass ein Tier leidet und sogar stirbt.