Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eichhörnchen ist tot

„Valentino“ zahlt den Preis für falsche Tierliebe

Tierecke
21.09.2025 07:00
Die Aufzucht von erkrankten Wildtieren gehört in die Hände von Fachleuten. (Symbolbild)
Die Aufzucht von erkrankten Wildtieren gehört in die Hände von Fachleuten. (Symbolbild)(Bild: kult-fotos - stock.adobe.com)

Das Foto des entzückenden Eichhörnchens, das von seinem Ziehvater gefüttert wird, erntete im Internet vielfach Begeisterung. Die Wogen gingen hoch, als das Tier von den Behörden beschlagnahmt wurde. Doch diese Abnahme war gerechtfertigt: Denn aus falsch verstandener Tierliebe war der putzige Nager bereits todkrank. 

0 Kommentare

Die Szenen bei der behördlichen Abnahme dürften dramatisch gewesen sein. „Er hat herzerweichend geschrien – er kennt ja nur mich“, schildert Pensionist Helmut P. den traurigen Abschied von „Valentino“, den er vor Monaten entkräftet gefunden hatte. Dass das bereits ein ernster Hinweis auf eine Fehlprägung des schutzbedürftigen Wildtiers ist, blendet der Wiener offenbar aus.

So ehrenwert und wichtig die Rettung eines Tiers in Not auch ist, sie darf nicht im Alleingang und ohne Fachwissen passieren. Es über einen langen Zeitraum einfach in einer Wohnung zu halten, verringert die Chancen auf eine Auswilderung enorm. Dass „Valentino“, nachdem er dankenswerterweise von Herrn P. in der ersten Not versorgt wurde, nicht in eine Wildtierstation zur Aufzucht gegeben wurde, war sein Todesurteil. 

Lesen Sie auch:
Eichhörnchen-Flüsterer Helmut Peuerl hofft, dass es seinem „Valentino“ in der Obhut der Stadt ...
Krone Plus Logo
Tierretter untröstlich
Bitterer Abschied von Eichkätzchen „Valentino“
10.09.2025
Krone Plus Logo
„Pflegepapa“ erzürnt:
Aufgepäppeltem Eichkatzerl droht Greifvogelstation
06.08.2025

Besorgniserregend erkrankt
Erst nach Einschreiten der Behörde wurde das Eichhörnchen in eine Einrichtung gebracht, die auf Aufzucht und Auswilderung spezialisiert ist. Tierarzt Manfred Hochleithner ist Experte auf dem Gebiet und untersuchte mit seinem Team den Neuzugang. Seine traurige Diagnose: „Valentino“ war durch die falsche Aufzucht bereits todkrank. 

Pathologische Befunde
Durch die unzureichende und vollkommen falsche Fütterung konnte er keine normale Darmflora aufbauen, weiters wurde schwerster Parasitenbefall nachgewiesen, eine bakteriologische Untersuchung ergab Koli-Bakterien und Sporenbilder. Es wurde auch ein massiver Organschaden bei „Valentino“ entdeckt, den man bei Menschen als „Fettleber“ bezeichnen würde – ein weiterer Hinweis auf unpassende Kost. 

Vor allem falsches Futter hat besonders zum schlechten Gesundheitszustand beigetragen. Während erwachsene Tiere im Park schädliche „Leckereien“ wie Chips und Brot in kleinen Dosen meist überleben, ist das bei einem jungen, mit Parasiten belastetem Tier, brandgefährlich. 

Als das Eichhörnchen in der Wildtierstation der Stadt in Laxenburg (Bild) ankam, war es „durch ...
Als das Eichhörnchen in der Wildtierstation der Stadt in Laxenburg (Bild) ankam, war es „durch die teilweise falsche Ernährung der letzten Monate“ in schlechtem Zustand, erklärten die Veterinäre.(Bild: Stadt Wien)

Von Keimen und Parasiten befallen
„Da der Mann den kritischen Zustand des Tiers nicht erkannt hat, ist zu befürchten, dass ,Valentino‘ in seinem Zustand unter Leid und Qualen dort langsam gestorben wäre. Mit diesen Keimen und Parasiten hatte es keine Chance, der Zeitpunkt der Abgabe kam schlichtweg zu spät“, so Hochleithner, der erfahrener Wildtierexperte und Präsident der Tierärztekammer Wien ist.

Bei Tierarzt Manfred Hochleithner landen immer wieder Fälle von falsch verstandener Tierliebe ...
Bei Tierarzt Manfred Hochleithner landen immer wieder Fälle von falsch verstandener Tierliebe auf dem Untersuchungstisch.(Bild: privat)

Für den Veterinär ist das leider kein Einzelfall. Immer wieder ist er damit konfrontiert, dass private Pflege aus tierlieber Absicht erfolgt, aber die Herangehensweise von Grund auf falsch ist, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“. 

Einschläfern als letzter Ausweg
Nachdem die Prognose für das kleine Eichhörnchen katastrophal war, entschied man sich schweren Herzens, das Tier zu erlösen. „Ein absolut sinnloser Tod, der zu vermeiden gewesen wäre, hätte sein Ziehvater auf die kritischen Stimmen gehört.  Die Rettung von ,Valentino‘ ist grundsätzlich zu begrüßen, aber diese Engstirnigkeit fällt unter falsch verstandene Tierliebe“, mahnt „Krone“ Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. 

Wiener Wildtierservice

Wenn Sie ein verletztes Wildtier in Wien gefunden haben, kontaktieren Sie bitte die zuständige Abteilung für Forst- und Landwirtschaft (MA 49): 

  • Das Wiener Wildtierservice ist täglich von 07:30 bis 22 Uhr unter 01/4000-49090 erreichbar
  • Es stehen zwei Abgabestellen zur Verfügung, wo Tiere persönlich entgegengenommen werden. Die Öffnungszeiten der „Wildtierfundboxen“ im 10. und 22. Bezirk finden Sie hier

Wiener Wildtierservice großartig
„Gerade in Wien, wo es durch das Wildtierservice der MA 49 großartige Hilfe gibt - um die uns der gesamte deutschsprachige Raum beneidet - ist es nicht nachvollziehbar, wenn man als Laie selbst handelt“ zeigt sich auch Wiens Tierschutzombudsfrau Eva Persy betroffen.

Aus der vermeintlichen Zuneigung zu dem putzigen Eichhörnchen wurde letztendlich Tierquälerei – und dies wird der Verein Freunde der Tierecke der „Krone“ auch zur Anzeige bringen. Es darf nicht sein, dass herzige Fotos und vollkommene Unwissenheit dazu führen, dass ein Tier leidet und sogar stirbt. 

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
Porträt von Maggie Entenfellner
Maggie Entenfellner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
109.198 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
Mit Rädern im Schnee gestrandet: Lehrer angeklagt
102.791 mal gelesen
Die Klasse steckte mit ihren Mountainbikes im Schnee fest.
Unterhaltung
Das schwere Leben von ORF-Frauen über 50 Jahren
97.186 mal gelesen
30 Jahre lang war Christa Kummer die Wetterlady beim ORF. Ihr Ende mit diesem September wirkt ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2081 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1104 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf