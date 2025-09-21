Warum die Glanzzeiten der Luxusriesen vorbei sind

Insgesamt befindet sich die Luxusbranche gerade im Wandel. In den Bilanzen zeichnet sich ein Ende der Glanzzeit und ein Stilbruch ab. Der mögliche Armani-Käufer LVMH verzeichnet Umsatzrückgänge, besonders schwach läuft die Mode- und Ledersparte mit Marken wie Dior oder Louis Vuitton. Weniger Handtaschen gehen über die Ladentische. Der Gewinn brach um 22 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr ein. Die Aktie hat sich von ihrem Allzeithoch von über 900 Euro mittlerweile wieder deutlich entfernt und liegt 40 Prozent darunter.