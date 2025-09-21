Erste Hälfte? „Grottenschlecht, Katastrophe“

Perfektes Austria-Pausenprogramm

Während Helm selbst in der Kabine ruhig blieb und nur taktische Änderungen vornahm, wurde es unter den Spielern lauter. Alles zusammen war scheinbar eine perfekte Mischung. Nach Wiederbeginn ging es fast ausschließlich in Richtung Tor der Rieder. „Viel Intensität, Energie und Wille“ habe dabei laut Fischer das Austria-Spiel geprägt. Ranftl sah es ähnlich: „Wir waren aktiver gegen den Ball, haben die nötigen Zweikämpfe gewonnen und gezeigt, wie gefestigt wir sind, dass uns ein 0:2 nicht aus der Ruhe bringt.“ Und Johannes Eggestein ergänzte: „Wir haben ihnen kaum Luft zum Atmen gegeben.“