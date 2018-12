Disco-Tragödie: Polizei verhaftet Reizgas-Sprüher

Nach der tödlichen Tragödie in einer Diskothek, die sechs Menschen das Leben gekostet hat, hat die italienische Polizei einen 15-jährigen Jugendlichen aus Ancona sowie zwei weitere Burschen festgenommen. Der 15-Jährige soll in der Nacht auf Samstag mit Pfefferspray eine Massenpanik in dem Lokal in Corinaldo nahe Ancona ausgelöst haben. Bei den drei Teenagern wurden Kokain und Heroin sichergestellt, berichteten italienische Medien am Montag.