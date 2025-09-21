„Eindhoven hatte schon vor dem Spiel volle Hosen“

Die Episode hat in Hütteldorf Kultstatus. Als Josef „Pepi“ Höltl vor einigen Jahren bei Rapid als „fünffacher Meister“ begrüßt wurde, durchdrang ein lautstarkes „Falsch!“ den Raum. Ausgerufen von Höltl persönlich, der mit einem Schmunzeln klarstellte: „Ich bin sechsfacher Meister, denn ich bin auch Bäckermeister!“