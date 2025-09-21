Vorteilswelt
RAPID VOR 70 JAHREN

„Eindhoven hatte schon vor dem Spiel volle Hosen“

Fußball National
21.09.2025 07:00
Rapid-Legende Josef „Pepi“ Höltl mit einem Schnappschuss aus seiner Zeit
Rapid-Legende Josef „Pepi“ Höltl mit einem Schnappschuss aus seiner Zeit(Bild: Krone KREATIV/Christian Reichel)

Am Sonntag vor 70 Jahren feierte Rapid seine Premiere im Europacup. PSV Eindhoven wurde am 21. September 1955 im Meistercup-Achtelfinale vor 12.000 Fans auf der Pfarrwiese überrollt. Josef Höltl lebt als Einziger des legendären grün-weißen Teams noch, erinnert sich an das legendäre 6:1.

0 Kommentare

Die Episode hat in Hütteldorf Kultstatus. Als Josef „Pepi“ Höltl vor einigen Jahren bei Rapid als „fünffacher Meister“ begrüßt wurde, durchdrang ein lautstarkes „Falsch!“ den Raum. Ausgerufen von Höltl persönlich, der mit einem Schmunzeln klarstellte: „Ich bin sechsfacher Meister, denn ich bin auch Bäckermeister!“

Ähnliche Themen
Eindhoven
PSV Eindhoven
Europacup

