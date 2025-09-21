„Eindhoven hatte schon vor dem Spiel volle Hosen“

Erste Hälfte? „Grottenschlecht, Katastrophe“
Wie Tag und Nacht
Am Sonntag vor 70 Jahren feierte Rapid seine Premiere im Europacup. PSV Eindhoven wurde am 21. September 1955 im Meistercup-Achtelfinale vor 12.000 Fans auf der Pfarrwiese überrollt. Josef Höltl lebt als Einziger des legendären grün-weißen Teams noch, erinnert sich an das legendäre 6:1.
Die Episode hat in Hütteldorf Kultstatus. Als Josef „Pepi“ Höltl vor einigen Jahren bei Rapid als „fünffacher Meister“ begrüßt wurde, durchdrang ein lautstarkes „Falsch!“ den Raum. Ausgerufen von Höltl persönlich, der mit einem Schmunzeln klarstellte: „Ich bin sechsfacher Meister, denn ich bin auch Bäckermeister!“
