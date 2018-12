Worte, die Sie im Apple Store niemals hören werden

Apple-Kundenkontakt ist bis ins Detail inszeniert

Die Sprachregelung ist nicht die einzige Verhaltensrichtlinie, an die sich Mitarbeiter von Apple Stores halten müssen. Der Kundenkontakt läuft streng choreographiert ab, Teil des Einkaufserlebnisses - so die Weisung aus Cupertino - ist beispielsweise auch immer der Versuch, dem Kunden noch etwas Zubehör zu seinem Apple-Gerät zu verkaufen. So viel marketingtechnische Inszenierung verträgt nicht jeder Mitarbeiter. Eine Wienerin, die eine Zeitlang in Apples Europazentrale im Callcenter gearbeitet und ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben hat, klagt: „Ich habe mich gefühlt, als hätten Maschinen bereits die Macht über uns Menschen übernommen.“