12-Jähriger verletzt: Fahrerflucht in Villach

Der Schüler hatte am Freitag um 14.25 Uhr beim Panoramaweg von der Bushaltestelle aus die Bleiburger Landesstraße überquert. Zur gleichen Zeit fuhr eine unbekannte Fahrzeuglenkerin auf der Bleiberger Landesstraße in Richtung Villach. Weil das Auto langsamer wurde, ging der 12-Jährige weiter. Die Lenkerin hat das jedoch vielleicht nicht bemerkt und hielt nicht an.