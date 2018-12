Hausbewohnerin verjagte Dämmerungseinbrecher

Gestört worden ist ein Dämmerungs-Einbrecher am Freitag in Pischeldorf in der Gemeinde Poggersdorf. Gerade, als der Unbekannte versuchte, das Schlosses zu knacken kam die 22-jährige Bewohnerin vom Einkaufen heim. Der Einbrecher hörte ihr Auto und gab Fersengeld. Die junge Frau konnte im Rückspiegel ihres Fahrzeuges noch eine dunkle Gestalt wahrnehmen, welche vom Grundstück flüchtete. Sie alarmierte zwar sofort die Polizei, dennoch verlief eine Fahndung negativ.