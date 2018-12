Neuverteilung der Bundesliga-TV-Gelder abgesagt!

Abseits der TV-Gelder waren sich die Klub-Vertreter in einem anderen Punkt einig. Der Videobeweis soll auch in Österreich Einzug halten. „Alle Klubs haben sich dazu bekannt, dass der Videobeweis umgesetzt werden muss“, sagte Ebenbauer. Knackpunkt: „Es geht ums Geld.“ Die Finanzierbarkeit könnten Förderungen von der FIFA oder UEFA begünstigen. Klar ist aber, dass die Vereine die Hauptlast selbst tragen müssen. Rund 500.000 Euro kostet die Installation der Technik pro Klub. Laut Ebenbauer soll die Einführung so früh wie möglich und „spätestens mit dem neuen TV-Vertrag kommen“. Der derzeitige Vertrag mit Rechteinhaber Sky läuft noch bis 2022. Eingeplant werden muss außerdem, dass die Einführung des Videobeweises ein Jahr geprüft werden muss. Mit der Entwicklung der 2. Liga zeigte sich die Liga zufrieden. Ab Februar 2019 fungiert mit dem Sportwetten-Anbieter HPYBET (Happy-Bet) ein neuer offizieller Bewerbssponsor. Die Kooperation ist für zweieinhalb Jahre festgelegt. „Wir werden uns bemühen, die 2. Liga zu pushen“, kündigte HPYBET-CEO Andreas Köberl an. Der Liga-Name wird sich im neuen Jahr in „HPYBET 2. Liga“ ändern.