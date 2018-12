Pamela Anderson: „Erinnert mich an die 30er-Jahre“

Rechte Großdemonstration am Samstag

Salvini, der sich als „Baywatch“-Fan bezeichnete, reagierte gelassen auf die Kritik: „Pamela Anderson wird nicht an der Lega-Demonstration am Samstag in Rom teilnehmen.“ Der Lega-Chef bezog sich auf eine Großveranstaltung seiner rechten Partei zur Unterstützung der Regierung, die am Samstagnachmittag auf der zentralen Piazza del Popolo geplant ist. Tausende Lega-Aktivisten aus ganz Italien werden zur Kundgebung erwartet.