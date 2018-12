Säulen Frankreichs wenden sich von Macron ab

Aufruf zur Ruhe vom Präsidenten, 65.000 Polizisten im Einsatz

Macron will um jeden Preis weitere Ausschreitungen wie jene am vergangenen Wochenende verhindern. Am Mittwoch forderte er politische und gewerkschaftliche Kräfte sowie Arbeitgeber dazu auf, einen „deutlichen und expliziten Aufruf zur Ruhe“ zu verbreiten. Dass die Proteste ausbleiben, wird nicht erwartet: Die Sicherheitskräfte bereiten sich auf den vierten Protestsamstag in Folge vor. 65.000 Polizisten sollen am Samstag landesweit im Einsatz sein. Regierungssprecher Benjamin Griveaux schloss nicht ausdrücklich aus, dass künftig auch das Militär eingesetzt werden könnte.