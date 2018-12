Insel-Tagebuch von den Seychellen

Tag sechs: Der Tag beginnt herrlich mit einem Kopfsprung von der Reling in den Indischen Ozean, danach gibt es ein köstliches Frühstück, und Kapitän Darren lädt zum ersten Schnorchel- bzw. Tauchgang ein. Das Meer ist voller Fische, sogar eine Schildkröte sehen wir, diesmal im Wasser. Es ist eine wahre Freude. Danach stechen wir in See, besuchen dann Curieuse, ehemals eine Lepra-Insel, woran heute noch das Doktorhaus erinnert. Wir treffen – wie könnte es anders sein – frei lebende Riesenschildkröten, wandern durch den Dschungel und kommen dann an einen schönen Strand, an dem uns die Crew mit einem schmackhaften Barbeque erwartet – Fisch, Huhn, Salate, Reis, Erdäpfel, alles einfach und wunderbar. So lässt es sich leben!