Äthiopien heute ein Lichtblick für Afrika

Junge Generation erzwang die Wende

Diese Generation war auch maßgebend am plötzlichen Ausbruch der Demokratie in dem einst als extrem rückschrittlich verschrienen Land verantwortlich. Über Jahrzehnte war diese Generation an Universitäten ausgebildet worden - um nachher in die Arbeitslosigkeit zu fallen, weil die Militärs das Land in Grund und Boden wirtschafteten. Arbeitslose Jungakademiker erzwangen die Wende zu einer offenen Gesellschaft und zur Marktwirtschaft.